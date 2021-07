A 30 anni rileva un emporio e costruisce cornamuse: ecco la storia di Luca Paciaroni

SAN SEVERINO - Vecchi mestieri che diventano nuovi grazie al rinnovato amore per l’artigianalità. Sta facendo il giro d’Italia la storia di Luca Paciaroni, 30enne di San Severino Marche che, assieme al fratello Mauro, ha rilevato una vecchia bottega chiusa da tempo, l’ha risistemata e l’ha fatta diventare “Artisan”, un luogo un po’ ferramenta, un po’ laboratorio di creazione di pipe originali, fatte a mano, un po’ emporio dove si vende di tutto, compresi prodotti a chilometri zero che arrivano dalle aziende del territorio.

Un progetto che sta riscuotendo un grandissimo successo. Il ritorno dei giovani ai vecchi mestieri, come racconta proprio la storia di Luca, è sempre più una tendenza. Ad “Artisan” vengono creati oggetti torniti, targhe in legno, coltelli, strumenti da lavoro e cornamuse. La bottega è anche un laboratorio di lettering, finalizzato al recupero della “bella scrittura”. «È bello vedere che ci sono giovani settempedani attaccati al territorio e alle tradizioni – sottolinea il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei –. Sono tanti quelli che si affidano all’estro e alla creatività per affrontare la vita e spesso questo premia talenti straordinari di cui non possiamo che andare fieri».

