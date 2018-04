Addio a Nicola, il geometra comunale con il sorriso Un'intera città in lutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - I tantissimi settempedani che lo conosceva non vedranno più il suo sorriso affabile e non sentiranno più il suo modo di colloquiare gioviale ed amichevole. All’età di 81 anni, a pochi giorni di distanza dal suo compleanno, essendo nato il 14 aprile 1936, se n’è andato il geometra Nicola Bianchi. “Nicò”, per 38 anni funzionario al Comune di San Severino. Sposato con Anna Maria Bellomarì, Bianchi ha avuto da lei due figlie, Laura e Sara.Sempre benvoluto, competente sul posto di lavoro, dal carattere mite e comprensivo, negli ultimi tempi aveva accusato alcuni acciacchi fin quando, la settimana scorsa, le sue condizioni di salute sono peggiorate sensibilmente, tanto da richiedere il ricovero all’ospedale. L'addio proprio nel giorno di Pasqua. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo.