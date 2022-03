Addio al dottore Marco Marchetti, il primario sempre in prima linea a difesa dell’ospedale

SAN SEVERINO - A distanza di pochi mesi dall’intitolazione del piazzale antistante il vecchio ospedale civile alla memoria del decano della medicina sanseverinate, il dottore Carlo Furbetta, si è spento nella notte fra sabato e domenica scorsi colui che ne raccolse il testimone per far restare il reparto un fiore all’occhiello della sanità regionale, il dottore Marco Marchetti. Per lungo tempo primario di Medicina dell’ospedale cittadino e poi presidente del Comitato per la salvaguardia del “Bartolomeo Eustachio”, Marchetti si è spento all’età di 89 anni.



Il cordoglio

Personaggio stimato e benvoluto da tutti, anche al di fuori dell’ambito sanitario, ha avuto anche un impegno politico e si è sempre battuto per il bene della città. «Ci stringiamo attorno ai suoi famigliari esprimendo il nostro sincero ringraziamento al dottor Marco per tutto ciò che ci ha insegnato nel corso della sua attività medica», ha detto a nome suo e dell’intero reparto di Medicina il dottor Giovanni Pierandrei, attuale primario della Divisione. Parole che stanno a significare il grande senso di stima che i colleghi più giovani, ma anche l’intera cittadinanza di San Severino, hanno provato per un dottore che ha interpretato la professione nel senso più profondo, espressione di una sanità che anche dal punto di vista umano forse non c’è più. Nel gennaio di quattro anni fa il dottor Marchetti aveva subìto la perdita della consorte, Maria Concetta Coppola, anche lei molto conosciuta a San Severino, stimata pediatra dell’Eustachio, che si era spenta a 85 anni.



L’addio

Marco Marchetti ha continuato a lottare per la salvaguardia dei servizi dell’ospedale di San Severino fino alla fine. Lascia i figli Giuseppe, questore, e Michele, radiologo dell’Asur, le nuore Floriana ed Emanuela, i nipoti Alessandra, Andrea, Eva e Rocco e la sorella Gina. I funerali si celebrano oggi, alle 15, partendo dalla Sala del commiato “Il tempio degli angeli” per la chiesa di San Domenico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA