Rubati 4 mezzi da lavoro Colpo da 100mila euro ai danni di un'azienda

SAN SEVERINO - Ancora un furto ai danni di una ditta settempedana, con un ingente bottino. A metà gennaio ad essere colpita fu la Lavorcarni srl; questa volta è stata messa nel mirino da parte di organizzati, ignoti malviventi è finita la Gatti e Purini snc di Gatti Luigi e c. di via Enrico Fermi, non lontana dall’isola ecologica, sempre nella zona industriale della frazione settempedana di Taccoli. A dare l’allarme via social, dopo aver effettuato regolare denuncia alla locale stazione dei carabinieri diretta dal maresciallo Massimiliano Lucarelli, sono stati gli stessi imprenditori della Gatti e Purini Edilizia stradale con un post particolareggiato: «Nella notte di venerdì 4 maggio (quindi tra venerdì e sabato scorsi, ndr) sono stati rubati un camion 4 assi Iveco di colore bianco e rosso, un camioncino Iveco doppia cabina colore bianco, un bob cat giallo, marca Komatsu, un mini escavatore modello Bobcat di colore bianco ed attrezzatura varia». I vertici della Gatti e Purini intendono sensibilizzare chiunque fosse in possesso di qualsiasi notizia utile relativa ai mezzi sottratti affinché li contatti, per tentare di recuperarli con l’ausilio delle forze dell’ordine. L’entità del colpo è rilevante. La cifra per i quattro mezzi sottratti alla ditta settempedana di asfalti, bitumi ed affini si aggirerebbe, infatti, sui 100.000 euro.