SAN SEVERINO - Più presenza sul territorio, più attività di prevenzione ma anche di formazione con interventi nelle scuole e al fianco dei cittadini ma anche una maggiore attività di polizia giudiziaria e di vigilanza ambientale insieme a interventi legati alla polizia stradale e alla verifica del rispetto del codice della strada, controlli edilizi e sul commercio, viabilità presso i plessi scolastici, servizi di prossimità e sportello, senza dimenticare poi l’attività legata all’emergenza Covid. È stato un anno di grande operatività per la polizia locale di San Severino.



«Di grande importanza è stato il rimettere al centro la figura dell’agente della polizia locale con incontri nelle scuole e al circolo anziani – spiega l’assessore comunale alla Sicurezza, Jacopo Orlandani –. I vigili sono sempre più punto di riferimento per vivere la città con una maggiore consapevolezza e serenità. Il nostro personale è spesso il primo contatto e la prima figura che si interfaccia con i cittadini. Abbiamo creato anche unità operative divise per specializzazioni, alle quali fanno capo gli ispettori, che si muovono sul territorio in maniera organizzata e professionale. Non va poi dimenticata l’attività di indagine a supporto anche delle altre forze di polizia che può contare sul supporto indispensabile ormai dell’impianto di videosorveglianza installato per aumentare in modo determinante la sicurezza urbana. Di questo lavoro, costante ormai da anni, vanno ringraziati il comandante, il sostituto commissario Adriano Bizzarri, il vicecomandante, sostituto commissario Fabiana Forconi, e tutti gli agenti che quotidianamente svolgono un’attività indispensabile. Una risposta sempre pronta anche in situazioni di emergenza come quella cui si è dovuto far fronte in occasione dell’alluvione di settembre. Spero che il 2023 ci veda migliorare ancora – conclude l’assessore – in un percorso di crescita e di presenza ormai intenso sul territorio». Negli ultimi dodici mesi gli agenti della polizia locale hanno effettuato 270 controlli su veicoli, rilevato 22 incidenti automobilistici di cui 13 con feriti, elevato 1.114 sanzioni per sosta vietata fuori dagli appositi spazi o su spazi riservati a disabili e altre 192 sanzioni per sosta vietata su spazi riservati a residenti nel centro storico.

Diciotto multe per i cani

Per violazioni relative alla mancata raccolta delle deiezioni canine sono stati elevati 18 verbali, 7 per il non rispetto del regolamento edilizio, 2 per violazioni amministrative di polizia commerciale. Altri 60 verabali hanno interessato l’abbandono dei rifiuti. A questi si deve aggiungere una contestazione di rilevanza penale. Un’altra sanzione è stata elevata per il mancato rispetto delle leggi di pubblica sicurezza. In totale sono stati effettuati 360 controlli di accertamento di tipo anagrafico con 9 verbali elevati in questo caso. Nell’attività di polizia giudiziaria sono inviate 16 informative di reato alla Procura.

Costante l’impegno anche fuori dell’attività ordinaria che ha interessato comunque tutti i 365 giorni dell’anno con 35 servizi notturni fin dopo la mezzanotte e 20 servizi con orari fino alle ore 22. Di rilievo, infine, anche l’educazione stradale con 25 ore di lezione tenute nelle scuole elementari, per i più piccoli, e al circolo anziani, per la terza età. «Di rilevanza particolare è l’aumento del rilievo dei sinistri stradali, quasi raddoppiato rispetto agli anni precedenti così come il numero di veicoli in circolazione controllati, delle informative di reato inviate alla Procura, delle sanzioni sul conferimento dei rifiuti, e quelle legate al corretto governo dei cani – spiega ancora l’assessore –. Dal mese di novembre dello scorso anno, grazie all’aggiudicazione del contributo ministeriale previsto dal progetto “Scuole Sicure 2022/2023”, il Comando ha iniziato l’attività di prevenzione e repressione sull’uso delle sostanze stupefacenti con attività informativa e di controllo in ambito scolastico».