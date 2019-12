Un'anziana travolta e uccisa da un'auto in centro mentre attraversa la strada

LEGGI ANCHE:

SAN SEVERINO - Un'anziana travolta eda un'auto a. L’incidente è avvenuto questa sera in via Settempeda. La vittima stava attraversando la strada. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tolentino.