Ospedale di San Severino, consegnate 6.652 firme. La petizione in favore del reparto oncologico

SAN SEVERINO - Il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore comunale alla Sanità, Jacopo Orlandani hanno ricevuto ieri mattina la consegna delle 6.652 firme raccolte con la petizione popolare in favore del reparto oncologico dell’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio” e della dottoressa Benedetta Ferretti. La consegna è avvenuta per mano del portavoce designato, Carla Soverchia, e di una delle prime firmatarie, Michela Egidi.



Con la petizione il primo cittadino settempedano viene invitato ad «attivarsi in ogni modo e luogo che riterrà opportuno e adeguato – come è scritto nella lettera di consegna protocollata insieme alla sottoscrizione pubblica dei cittadini firmatari – per permettere sia il mantenimento della qualità di struttura semplice dipartimentale di San Severino – Camerino, al day hospital di Oncologia dell’ospedale Bartolomeo Eustachio, sia il mantenimento dell’incarico alla dottoressa Ferretti almeno fino a quando il nuovo primario potrà autonomamente gestire l’intero servizio garantendone la piena e continua funzionalità».

Le 6.652 firme sono state raccolte in 2 contenitori con 29 buste e consegnate insieme a una tabella riassuntiva dei conteggi firme. Dalla petizione sono state infatti escluse firme prive dei riferimenti ai documenti d’identità dei firmatari stessi e alcuni doppioni. La petizione continuerà fino al 10 aprile prossimo e, dunque, le firme in questione rappresentano solo una prima trance. «La dottoressa Ferretti ha dato davvero tanto al nostro ospedale e alle nostre comunità e queste firme, che sono la riprova del suo valore, vogliono solo riconoscere quel che ha fatto per tutti noi con grandissima professionalità e solido spirito di abnegazione – spiega Solverchia, in qualità di portavoce designato da chi ha promosso la petizione a norma dell’art. 22 dello Statuto comunale di San Severino –. La petizione non è assolutamente ostile nei confronti del nuovo dirigente, il dottor Luca Faloppi al quale va tutta la nostra stima e il nostro più grande benvenuto».



«Visto che la dottoressa Ferretti aveva chiesto di poter rimanere - prosegue Soverchia - nessuno comprende perché questa sua domanda non possa essere accolta in considerazione anche della sua età». Dopo aver ricevuto le 6.652 firme, il sindaco Piermattei porterà le richieste avanzate con la petizione alla prossima seduta del consiglio comunale e i contenuti della stessa sul tavolo del governatore Francesco Acquaroli e dell’assessore regionale Filippo Saltamartini.

