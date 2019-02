Promette sesso a un anziano per derubarlo, donna bloccata tra le bancarelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Anziani al mercato settimanale avvicinati da una giovane donna che promette prestazioni sessuali in cambio di un po’ di denaro: una proposta carica di seduzione, ma con un epilogo di tutt’altro tenore, le tasche alleggerite del portafogli. Un sistema piuttosto collaudato che spesso si rivela assai efficace per la seduttrice, ma che questa volta è stato smascherato dalle forze dell’ordine che hanno agito con perfetta sintonia.Carabinieri e polizia locale hanno infatti individuato una giovane donna di nazionalità romena, C.F. di 25 anni residente a Perugia, che, dopo avere avvicinato un anziano gli avrebbe offerto una prestazione sessuale. Secondo gli investigatori la donna lo stava lusingando con abbracci nel tentativo di sfilargli il portafoglio. L’intervento immediato dell’Arma e della Polizia locale ha impedito alla donna di entrare in azione.Non solo, mentre in piazza era in corso l’identificazione, un altro anziano ha riconosciuto la donna quale autrice nei giorni scorsi di un analogo comportamento, questa volta andato a buon fine, nel corso del quale gli era stato sottratto denaro e una catenina in oro.