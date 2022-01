Assegnato a Roberto Marcantoni il premio “Serraltano dell’anno”: ecco la sua storia da Biella fino al ritorno nelle Marche

SAN SEVERINO - È Roberto Marcantoni il “Serraltano dell’Anno”. In realtà nato a Biella, esattamente 34 anni fa, Roberto ha da sempre mantenuto le radici con la terra dei genitori che si sono trasferiti al nord, per lavoro, negli anni Ottanta. «Ogni estate, il giorno dopo la fine della scuola, venivo giù per trascorrere le vacanze dai nonni e aiutarli, per quanto possibile, a lavorare la terra. Stessa cosa a Natale e Pasqua per poi rientrare alla vigilia del suono della campanella», racconta.

Il suo è stato un percorso a ritroso che, nell’aprile dello scorso anno, lo ha riportato all’azienda di famiglia. Qui, seguendo gli insegnamenti dello zio, che è ancora la colonna portante dell’attività, Roberto si destreggia al meglio nella cura dei 45 ettari di terreno annessi alla casa e nell’uliveto che conta circa 800 piante da cui ha iniziato ad estrarre un ottimo olio. «Vorrei riportare in vita colture antiche, puntando al biologico, realizzando prodotti genuini e di qualità che arrivino direttamente nelle tavole del consumatore», racconta ancora. Tanto gran da fare gli sono valsi il riconoscimento del “Serraltano dell’anno”, il premio ideato dal Comitato della frazione di Serralta che gli è stato consegnato alla presenza del sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, dell’assessore all’Ambiente, Sara Clorinda Bianchi, dei membri del Comitato e di un folto gruppo di parrocchiani e residenti.

«Ho sempre amato l’agricoltura – sottolinea Roberto che dopo 14 anni in fabbrica realizzza il suo sogno insieme alla moglie, Mara, che ha lasciato uno studio legale, dove lavorava, per dedicarsi a un’impresa davvero di famiglia. «Siamo contenti e orgogliosi di essere parte di questa comunità e cogliamo l’occasione per ringraziare il Comitato di Serralta e il sindaco per averci scelto».

