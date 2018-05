L'ultimo gesto d'amore di mamma Ilaria: ha donato gli organi

di Luca Muscolini

SAN SEVERINO - Dopo aver lottato per sette lunghi giorni come una leonessa, Ilaria Raggi si è spenta. La giovane mamma di San Severino si è arresa al triste fato che l’ha ghermita sotto forma delle lamiere contorte della propria auto, alle prime luci dell’alba di ieri mattino, all’ospedale Torrette di Ancona dove si trovava ricoverata dopo il terribile scontro avvenuto lungo la strada provinciale Murattiana il martedì precedente. Sono purtroppo state confermate le notizie allarmanti che si erano succedute a ritmo incalzante nella giornata di lunedì scorso, secondo le quali le condizioni di salute di Ilaria Raggi erano peggiorate e la giovane mamma si trovava in pericolo di vita nell’ospedale del capoluogo, dove era stata trasportata in eliambulanza dopo il tremendo schianto e dove i sanitari hanno fatto tutto il possibile per strapparla alla morte. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi.