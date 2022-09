San Severino, picchia i nonni e distrugge la loro casa per avere i soldi per la droga: 19enne nei guai anche per rapina ed estorsione

SAN SEVERINO - Picchia i nonni e distrugge la loro casa per avere i soldi per la droga: 19enne nei guai. Era lo scorso 27 agosto quando i carabinieri di San Severino hanno sottoposto un 19enne del posto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento (con braccialetto elettronico) per i maltrattamenti nei confronti dei nonni.

Ancona, rissa fuori dal locale agli Archi: finisce all'ospedale per una bottigliata in faccia

Le successive attività investigative hanno consentito di ricostruire che episodi di violenza da parte di un giovane diciannovenne nei confronti dei nonni, con aggressioni e distruzione degli arredi di casa, legate allo stato di tossicodipendenza e alle continue richieste di denaro. In caso di diniego il ragazzo reagiva in modo spropositato e aggressivo con insulti e minacce e condotte violente. Nei mesi passati, in almeno due occasione, si accertava che il nonno settantatreenne aveva subito lesioni per cui si era dovuto rivolgere alle cure dei sanitari.

Emergevano anche numerosi episodi in cui aveva sottratto del denaro o lo aveva ottenuto con violenza o minaccia, tanto che il giovane dovrà rispondere anche dei reati di lesioni, rapina e estorsione.