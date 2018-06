Ex maestra stroncata da un male. Era andata in pensione da poco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Appena un anno dopo essere stata festeggiata per il meritato pensionamento nella scuola dell’Infanzia di San Severino da colleghe e bambini se n’è andata per sempre. Un destino beffardo l’ha strappata alla vita a soli 64 anni. La maestra Elena Stellina si è spenta sabato scorso per un male spietato, lasciando nel dolore tutti i suoi cari ed un incolmabile vuoto in chi l’ha conosciuta ed apprezzata. I funerali si celebrano oggi, alle 9.30, nella chiesa-tendone del “Don Orione”. Elena lascia il marito Gianni Melappioni, i figli Paolo e Federica, il babbo Angelo, la sorella Anna Maria ed i nipoti Manuela e Francesco.