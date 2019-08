San Severino in lacrime per la morte del "maestro pittore" Ezio Raimondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Il mondo dell’arte in lutto per a scomparsa del “maestro pittore”. Ezio Raimondi, ha salutato tutti all’età di 89 anni, lasciando nella malinconia un gran numero di amici ed estimatoripprezzato bancario, aveva lavorato a lungo nella filiale settempedana dell’allora Cassa di risparmio di Macerata, coltivando al contempo l’amore per l’arte, in particolare la pittura. In città è stato costante motivo di vanto possedere un “Ezio Raimondi”. Residente con la consorte Mery in un appartamento di rione Di Contro, per il suo carattere bonario ed estroverso, catturava spesso l’attenzione dei bimbi che giocavano nel giardinetto pubblico attiguo, sperando di far scoccare in loro la scintilla dell’amore per l’arte.Oggi, alle 15.30, partendo dall’ospedale Bartolomeo Eustachio, i funerali nella chiesa di San Domenico, per il saluto in particolare della moglie Mery, dei figli Oliviero, Lorena, Raniero, Cristina (restauratrice di mobili, ha ereditato più degli altri la propensione all’arte del padre) e Giampiero, dei nipoti e dei quattro fratelli: Vincenzo, Giancarlo, Ettore e Renato, quest’ultimo ex calciatore professionista e sportivo a tutto tondo, essendo stato anche un grande interprete nella specialità dei 110 ostacoli.