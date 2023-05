Il mondo della cultura e il Comune di San Severino in lutto per la scomparsa di Liana Santoni

SAN SEVERINO - L’Amministrazione comunale e il sindaco della Città di San Severino Marche si sono unite al profondo cordoglio destato dalla improvvisa scomparsa della dottoressa Liana Santoni, per lunghi anni alla guida dell’ufficio Cultura del Comune.

In pensione dal 2018, aveva seguito mostre ed eventi che avevano dato lustro, nel tempo, a tutto il territorio. Sempre attenta, puntuale e molto preparata in tutto quello che faceva conosceva profondamente musei, chiese e l’immenso patrimonio di San Severino Marche, città d’arte e di cultura. Da sempre riferimento per esperti e ricercatori, aveva lasciato un archivio di inestimabile valore dove sono ancora oggi conservati tutti gli atti della sua quotidianità professionale.

Nel salutare Liana l’Amministrazione e il sindaco, cui si sono uniti i dipendenti tutti, hanno voluto esprimere sincere condoglianze alla famiglia: i fratelli Carlo e Tullio “Alberto”, i nipoti Aldo, Sofia ed Elena e i parenti tutti.