SAN SEVERINO - A poche ore dalla morte del cavalier Luigi Taborro, San Severino piange la scomparsa di un altro tassello di spessore dell’imprenditoria locale, Guido Santanatoglia, che si è spento all’età di 86 anni. È stato il cofondatore dell’autosalone Autovass di San Severino insieme al fratello Giancarlo.

Come tanti connazionali, anche Guido Santanatoglia, dopo il secondo conflitto mondiale, fu emigrante in Argentina, ma nel 1953 rientrò in patria, dove lavorò come meccanico. Era tanta la passione per i motori, ereditata anche dal fratello, dal padre e dal nonno Nicola, fondatore dell’azienda divenuta poi Farabollini di Treia.

La grande impronta verso l’imprenditoria ha spinto i fratelli Guido e Giancarlo, verso la fine degli anni ’60, ad aprire l’Autovass. L’autosalone ha rappresentato tutta la sua vita, tanto che ancora oggi, nonostante l’attività venisse portata avanti dai figli Michele e Nicola, Santanatoglia - che lascia la moglie Caterina - era comunque solito trascorrere le sue giornate in azienda. Si vedeva in lui, nonostante l’età, la voglia di fare e di conversare con i clienti. Nella vita è sempre rimasto un uomo sobrio, sensibile e portatore di valori autentici, quali l’onestà, il volersi bene e la voglia di puntare sempre in alto. Affidabile e serio, aveva anche spirito ironico. A salutarlo oggi, alle 16.30, nella chiesa di San Domenico dove il feretro giungerà dalla camera ardente allestita al “Tempio degli angeli”, anche i nipoti Lorenzo, Agnese, Chiara ed Adele e quanti lo hanno stimato per i valori in cui Guido ha creduto e che ha lasciato in dote alla sua famiglia. La notizia della morte di Guido Santanatoglia a San Severino si è immediatamente diffusa a macchia d’olio e tanti sono stati i messaggi di cordoglio pervenuti ai familiari dell’imprenditore in questo momento di profondo dolore.