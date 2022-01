Lascia il portafogli con tanti soldi sopra la macchina al distributore: una signora lo ritrova e lo consegna ai carabinieri

SAN SEVERINO - Un episodio da ricordare. La sera del 19 gennaio un uomo dopo aver effettuato rifornimento presso un distributore in San Severino Marche, è ripartito alla volta di casa sua lasciando inavvertitamente il portafoglio sopra il tetto del veicolo dove, oltre ai documenti, custodiva il bancomat e la somma di € 1.500.

Percorsi alcuni chilometri, quindi ben lontano dal distributore, il portafoglio è caduto ma l'uomo non se n’è accorto… giunto a casa si è reso conto di non averlo più ed è tornato indietro sperando di averlo lasciato al distributore di benzina. La ricerca però, estesa anche su parte del percorso che aveva effettuato, è stata vana, quindi l’uomo è tornato a casa carico di sconforto e senza più alcuna fiducia di ritrovare l’ingente somma smarrita.

Pochi istanti dopo una signora che si trovava per caso a transitare a piedi lungo la strada, ha notato il portafogli a terra, lo ha raccolto, e dopo aver visto i soldi e documenti, si è recata immediatamente presso il comando Stazione Carabinieri di San Severino Marche per raccontare l’accaduto e affidare quanto ritrovato, affinché i Carabinieri potessero rintracciare il proprietario. I carabinieri hanno rintracciato C.G. e gli hanno riconsegnato il portafoglio e il suo contenuto. L’uomo ha chiesto il recapito della signora per ringraziarla…per il suo senso civico e il suo chiarissimo esempio di onestà.

