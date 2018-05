Lacrime per l'addio a mamma Ilaria: «Volerai come una farfalla»

di Luca Muscolini

SAN SEVERINO - Un cuore giallo di cartone alla base del feretro in chiesa, un altro di legno agganciato alla bara ed alla foto in primo piano di sua madre con la scritta «A mamma». È stato l’ultimo, struggente saluto del figlio, opportunamente assente alla funzione, ad Ilaria Raggi, - la 44enne settempedana morta dopo una settimana di strenua lotta all’ospedale di Torrette, ad Ancona, successiva ad un terribile incidente stradale lungo la Murattiana avvenuto martedì 15 maggio -, nella chiesa di Santa Maria della pieve, in un afoso pomeriggio.