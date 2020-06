Auto finisce fuori strada in una scarpata, recuperata dai vigili del fuoco

SAN SEVERINO MARCHE - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15,30 circa a San Severino Marche, in via San Michele in località Taccoli, per un'auto fuori strada. Per cause in fase di accertamento un'autovettura è finita nella scarpata adiacente alla strada ribaltandosi. La squadra di Tolentino intervenuta con un'autobotte ha collaborato con i Sanitari del 118 per estrarre il conducente dall'autovettura e mettere in sicurezza la zona dell'intervento. © RIPRODUZIONE RISERVATA