Travolta da un'auto mentre attraversa, cade e batte la testa: arriva l'eliambulanza

SAN SEVERINO – Grave incidente questa mattina a San Severino: anziana investita da un'auto cade, batte la testa e viene portata d'urgenza dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi in via Enrico Mattei, nella zona dove abita la donna travolta. Stava attraversando nei pressi di un incrocio quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, un'auto l'ha colpita. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118 e, viste le condizioni dell'anziana, è stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza.

