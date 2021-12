Tamponamento tra due auto e un camion: un ferito e traffico in tilt sulla Provinciale

SAN SVERINO - Tamponamento a catena tra tre veicoli, un autocarro e due autovetture, lungo la strada provinciale 502 per Cingoli: un ferito e traffico in tilt. Lo schianto è avvenuto all’altezza dell’incrocio per la frazione Granali dove, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di San Severino, un furgone Citroen Jumper è entrato in collisione con un’auto che lo precedeva, una Renault Captur, che a sua volta ha urtato un altro mezzo ma con danni lievi. Nell’incidente, avvenuto intorno alle ore 12,30, ad avere la peggio sono stati l’autocarro e il Suv. Uno dei conducenti, ferito nell’impatto, è stato trasportato dal 118 con un’ambulanza all’ospedale di Macerata in codice giallo. Le sue condizioni di salute non sono comunque gravi. Sul posto anche una squadra del servizio viabilità dell’Anas.

