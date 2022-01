Schianto frontale tra due auto all'incrocio: in tre all'ospedale, uno dei passeggeri miracolato

SAN SEVERINO - Tremendo schianto frontale questa mattina in zona Taccoli a San Severino: tre persone all'ospedale e uno dei passeggeri miracolosamente illeso. L'incidente è avvenuto introno alle 9,30 di questa mattina, quando si sono scontrate, per cause ancora al vaglio della polizia locale, un Golf con a bordo due maghrebini ed una Volvo V60 sui cui viaggiavano due settempedani. Per tre persone è stato necessario il trasporto in ospedale, miracolosamente illeso il passeggero della Volvo.

