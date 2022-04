Asfalto viscido, il Suv sbanda e si ribalta su un fianco: conducente miracolosamente illeso

SAN SEVERINO - Perde il controllo del Suv che finisce nella scarpata e si ribalta: conducente miracolato. Lo schianto è avvenuto sulla Statale 361 “Settempedana”. Per cause tuttora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche, prontamente intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, un piccolo suv, una Suzuki Jimny condotta da un sessantunenne maceratese, forse a causa del fondo reso viscido dalla pioggia battente, è finita prima sulla scarpata e poi si è rovesciata su di un lato. Nel sinistro non sono state coinvolte altre autovetture. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’autovettura che era alimentata a Gpl. Per il conducente, a parte lo spavento e qualche graffio, fortunatamente nessuna conseguenza.

Ultimo aggiornamento: 16:22

