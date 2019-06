Incidente a Pavia: Ivan Bonifazi muore a 19 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - San Severino piange un’altra vita spezzata nel fiore degli anni. Ivan Bonifazi, figlio di quell’Andrea che si distaccò dalla città natale in giovane età per andare a lavorare nel nord Italia, è morto a causa di un incidente stradale a Montebellino, alle porte di Pavia. Ivan, che frequentava l’ultimo anno dell’Itis Cardano e fra pochi giorni avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità, stava tornando a casa da scuola alla guida di una Ford Fusion quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, ha perso il controllo del mezzo ed è franato sul muro di un’abitazione lungo la Provinciale 11.Sul luogo dello schianto è intervenuto immediatamente il 118, ma non c’è stato nulla da fare. Il giovane è spirato sul colpo a seguito del violento impatto. La notizia della scomparsa di Ivan, alla soglia dei vent’anni, ha sconvolto i familiari, gli amici ed i compagni di scuola dell’Istituto Cardano. I suoi funerali sono stati celebrati sabato primo giugno a Marcignago, in provincia di Pavia, dove sono state numerose le testimonianze di affetto nei confronti del babbo Andrea, della mamma Ivana e della sorella Selene.