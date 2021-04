Fuori strada con la moto, un giovane di 37 anni grave all'ospedale regionale a Torrette

SAN SEVERINO - Gli agenti della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche sono intervenuti questa mattina in località Colotto, lungo la S.P. 127 che collega San Severino Marche a Tolentino, per i rilievi di legge di un incidente che ha visto coinvolto un 35 enne di Tolentino che in sella alla propria moto Kawasaki Z750 è uscito di strada schiantandosi sull’asfalto. La due ruote è rimasta sulla carreggiata mentre il giovane finito a terra è stato soccorso prima da un’ambulanza del servizio di pronta emergenza sanitaria 118 e subito dopo dall’eliambulanza di Marche Soccorso che ha provveduto al suo trasferimento in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette in Ancona. La prognosi del giovane, che avrebbe fatto tutto da solo, resta riservata.

Ultimo aggiornamento: 16:23

