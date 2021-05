Terribile schianto frontale sulla Provinciale, muore un giovane di 36 anni

SAN SEVERINO - Un altro incidente mortale lungo le strade della nostra regione. Si schianta con il furgone contro un camion che era fermo sulla carreggiata opposta. Un frontale violento che è costato la vita a un 36enne. L'incidente, le cui cause e la cui esatta dinamica sono ancora in fase di accertamento, è accaduto questa mattina intorno alle 8 nel territorio comunale di San Severino, sulla Provinciale 361 che va verso Castelraimondo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Viste le condizioni gravissime del giovane, il personale medico ha allertato l'eliambulanza per trasferire il 36enne all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Tuttavia poco dopo l'arrivo al nosocomio il giovane è deceduto.

Ultimo aggiornamento: 12:26

