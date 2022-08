SAN SEVERINO - Farà il suo mesto ritorno in città domani la salma della 61enne Patrizia Giampieretti, la donna vittima di un incidente stradale occorso nel tardo pomeriggio di Ferragosto sulla route nationale 94, nel territorio di Châteauroux-les-Alpes, in Francia. Ad occuparsi del funerale sarà l’agenzia funebre Gli Angeli.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Tragedia in vacanza, Sandro Meschini operato in Francia: «Quel furgone ci è venuto addosso».

La salma della Giampieretti giungerà a San Severino nella mattinata di domani, mentre la camera ardente verrà allestita per le 16 nella sala del commiato Il Tempio degli Angeli. I funerali saranno celebrati martedì prossimo 23 agosto, alle 9.30, al Santuario della Madonna dei Lumi. A ricordare Patrizia saranno in molti, in primis la mamma Anna, il marito Graziano Dignani ed i figli Luca e Lorenzo.



Si compie così l’ultimo, pietoso atto della terribile vicenda che ha visto involontari protagonisti sei settempedani i quali, in sella a tre moto, avevano deciso di trascorrere come facevano da anni, in tutta tranquillità, alcuni giorni di vacanza nel periodo ferragostano. Purtroppo il loro cammino è stato funestato da un furgone dell’Embrunman, un triathlon a lunga distanza che si tiene il 15 agosto di ogni anno intorno a Embrun nelle Hautes - Alpes, sul quale viaggiavano tre persone, che sarebbe improvvisamente comparso davanti al gruppo in moto. Inevitabile l’impatto, terribili le conseguenze per i sei centauri, mortali per Patrizia Giampieretti che domani farà ritorno a casa, per l’abbraccio di tutti.