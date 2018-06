Schianto tra due auto, una donna trasportata in gravi condizioni a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO – Incidente verso mezzogiorno di oggi nella frazione di Marciano, a San Severino Marche. Si è verificato un impatto tra due auto ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Una donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita, mentre un uomo ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale cittadino. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono giunti i vigili del fuoco ed i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente.