SAN SEVERINO - Un uomo, per cause in corso di accertamento, cade dallo scooter lungo la strada statale 361, nel territorio di San Severino Marche. È stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto oggi nel tratto che dalla città settempedana conduce a Castelraimondo. Non ci sono altri mezzi coinvolti.