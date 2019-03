Avvocato di 56 anni travolto da un'auto, paura in via Mazzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - San Severino, dopo le 19. Per cause in corso di accertamento un’auto ha travolto un avvocato di 56 anni in via Giuseppe Mazzini, nei pressi della locale sede della Cgil. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. I soccorritori hanno prestato al ferito le prime cure del caso e poi ne hanno disposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Camerino. Le sue condizioni ieri sera erano ancora in corso di valutazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino, che hanno effettuato i rilievi di rito al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente stradale e accertare eventuali responsabilità. La notizia dell’accaduto a San Severino si è subito diffusa a macchia d’olio e diverse persone si sono riversate sul luogo dell’incidente.