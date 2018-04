Schianto choc fra tre auto Un ragazzo ricoverato in gravi condizioni a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Incidente stradale oggi alle 11.30 a San Severino al chilometro 59 della 361. Un giovane è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Torrette di Ancona, dove è stato trasportato in eliambulanza. Secondo una prima ricostruzione l'Alfa Romeo 147 condotta dal giovane proveniente da Castelraimondo ha urtato nella parte anteriore sinistra una Ford Focus station wagon, che viaggiava in senso opposto, su cui si trovava una coppia di quarantenni con il loro figlio di dieci anni (tutti rimasti illesi). La macchina è poi carambolata su se stessa finendo per scontrarsi frontalmente con un'altra Alfa 147 condotta da un giovane, proveniente da San Severino. Gravi le condizioni del conducente dell'Alfa impazzita, l'altro ragazzo è stato condotto all'ospedale di Macerata. Sul posto la polizia stradale di Macerata, i vigili del fuoco di Macerata, i carabinieri e la polizia municipale di San Severino.