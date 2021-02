Tremendo schianto tra due auto e un mezzo della raccolta rifiuti: due feriti, uno è grave

SAN SEVERINO - Grave incidente questa mattina, poco dopo le ore 9, lungo la Sp. 502 “Cingolana” in viale Santa Margherita, nella frazione di Cesolo di San Severino. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto ed un mezzo della raccolta rifiuti: due persone ferite, una in gravi condizioni è stata portato in ospedale in condice rosso.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Gennaro, 50 anni, guardia giurata, papà di due figli, muore... MACERATA Spaccio di eroina e marijuana: condannato a 7 anni e mezzo Oseghale,...

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, tre veicoli sono rimasti coinvolti nello schianto verificatosi poco prima dell’incrocio per il cimitero della frazione settempedana provenendo dalla città e in direzione Cingoli. Un fuoristrada Toyota Rav4 si è ribaltato finendo su di un fianco a margine della carreggiata. Le condizioni del conducente del suv sono apparse subito gravi. Trasferito in codice rosso all’ospedale di Macerata non sarebbe comunque in pericolo di vita. Tra gli altri mezzi coinvolti anche una monovolume Citroen Berlingo, che ha riportato evidenti danni sul lato anteriore sinistro e il cui conducente è rimasto ferito in modo lieve, e un autocarro Isuzu P75 del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti del consorzio Cosmari. A dare supporto alla Polizia Locale, giunta sul posto con tre pattuglie, anche squadre dei Vigili del Fuoco e dell’Anas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA