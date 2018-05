Impatto tra auto e moto Centauro ricoverato in gravi condizioni a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Incidente nella mattinata di ieri in località Serralta di San Severino. Un violento impatto tra una moto ed un’auto: è rimasto ferito il centauro, trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Il ferito, un quarantasettenne di Falconara, G. S. le sue iniziali, ha riportato gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita.Erano le 11.30 quando si è verificato l’incidente nella frazione di Serralta, alle porte della città settempedana. L’uomo in sella alla moto, a seguito dell’impatto con la macchina, è caduto sull’asfalto, riportando diverse ferite. Illeso, invece, il conducente del veicolo. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118.Il medico, dopo le prime cure, ha allertato l’eliambulanza, che è atterrata vicino al luogo dell’incidente. Il centauro è stato trasportato alla struttura sanitaria di Torrette, ad Ancona. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del comando di Macerata per mettere in sicurezza la carreggiata. Sono arrivati, inoltre, gli agenti della Polstrada di Camerino per i dovuti rilievi finalizzati a risalire alla dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.