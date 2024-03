San Severino, impalcatura pericolante: chiusa la Statale 502 di Cingoli

SAN SEVERINO MARCHE - A causa della presenza di un’impalcatura pericolante di un’abitazione, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 502 “Di Cingoli” al km 61,000 all’altezza di San Severino Marche ( Macerata).



Anas al lavoro

​

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.