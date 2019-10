San Severino, il direttore d'orchestra Giorgio Lorenzini ​stroncato da una malattia

SAN SEVERINO - È morto ieri mattina all’Istituto Santo Stefano a Porto Potenza Giorgio Lorenzini, direttore d’orchestra alla guida dell’Accademia Feronia. Lorenini aveva 67 anni e da qualche tempo era ricoverato nella struttura sanitaria. Con la sua scomparsa San Severino piange un uomo di profonda cultura e di grande sensibilità. Dal 2001 guidava l’orchestra dell’Accademia Feronia; Lorenzini si era laureato in Filosofia all’Università di macerata e si era diplomato ai Conservatori di Pesaro, Milano e Perugia. Oltre alla direzione d’orchestra, si era sempre impegnato in una attività di ricerca in campo musicale. Giorgio Lorenzini lascia la moglie Taviana, le figlie Ludovica e Lucrezia, il fratello Fabio. I funerali si terranno domani mattina alle ore 11 nella chiesa di San Domenico a San Severino. © RIPRODUZIONE RISERVATA