Forza il blocco sullo scooter rubato poi fugge anche a piedi: arrestato

SAN SEVERINO - I carabinieri della stazione di San Severino hanno arrestato un 22enne disoccupato residente a Treia. Una pattuglia stava effettuando un servizio di controllo del territorio lungo la strada provinciale 361 quando ha intimato l’alt a uno scooter Malaguti con in sella il 22enne (che era alla guida) e una ragazza. Il giovane non si è fermato nonostante l’ordine dei militari dell’Arma e si è dato a una fuga spericolata.Ha proseguito la sua folle corsa per diversi chilometri, inseguito dai carabinieri, effettuando anche numerose manovre rischiose. A un certo punto i due fuggitivi hanno abbandonato il ciclomotore e dopo una breve fuga a piedi per le campagne circostanti sono stati bloccati dai militari dell’Arma. Lo scooter è risultato rubato lo scorso 2 aprile e per questo è stato posto sotto sequestro. Le immediate indagini hanno interessato anche la ragazza, di 19 anni, residente in provincia di Macerata, incensurata, trovata in possesso di due grammi di hashish. Nei suoi confronti, è scattata la segnalazione alla prefettura. Il ragazzo è stato arrestato.