SAN SEVERINO - Ha il foglio di via per fatti di droga, ma si spaccia per il fratello gemello: scoperto dalle impronte digitali e denunciato dai carabinieri.

Lo scorso sabato mattina a San Severino Marche i militari hanno sorpreso per le vie del centro un ventenne disoccupato, residente in Provincia di Ancona, già destinatario di un Foglio di Via obbligatorio dal territorio settempedano perchè sorpreso lo scorso agosto sempre dai Carabinieri di San Severino con dello stupefacente. Il giovane, nel tentativo di evitare di essere allontanato nuovamente dal paese, ha riferito ai militari di essere suo fratello gemello omozigote, in tutto e per tutto identico al giovane in questione e libero da ogni provvedimento amministrativo o giudiziario. Non contento, ha anche presentato la carta d'identità del fratello, certo che i militari si convincessero della sua versione e proseguissero nel pattugliamento della città. I Carabinieri, tuttavia, hanno voluto approfondire la versione del giovane e lo hanno sottoposto a fotosegnalamento, così da esaltarne le impronte digitali ed accertare la verità. Le impronte hanno appurato che il giovane fermato dai militari fosse effettivamente quello destinatario del Foglio di Via e non il fratello gemello, come questi aveva voluto far intendere. Il gemello, sentito dai Carabinieri, ha riferito di essere "se stesso" e di non sapere dove fosse la propria carta d'identità, ignorando ciò che avesse fatto il proprio fratello. Per questo motivo il giovane fermato dai militari è stato denunciato a piede libero.

