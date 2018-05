Donna scomparsa da casa da questa mattina Trovata morta nel fiume dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO – È uscita di casa in mattinata ma non vi ha fatto più ritorno , trovata morta dopo alcune ore in un fiume. La vittima è una donna di 82 anni di San Severino. Il timore di un gesto sconsiderato aveva suggerito alla famiglia della 82enne di far ricorso alle forze dell’ordine, che si sono attivate immediatamente. In particolare i carabinieri, i vigili urbani ed i vigili del fuoco hanno perlustrato il corso del fiume Potenza, già in passato teatro di tragedie della depressione. Nelle ricerche è utilizzato anche un elicottero. Dopo circa tre, anche con l'ausilio di un elicottero, è stato trovato il corpo senza vita della donna.