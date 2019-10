San Severino, discarica abusiva con rifiuti speciali nell'isola ecologica

SAN SEVERINO - Discarica abusiva con anche rifiuti speciali e pericolosi, proprio dove dovrebbe esserci un'isola ecologica. Vecchi pneumatici abbandonati, compreso un grosso copertone di un mezzo agricolo, parti di carrozzeria dismesse, tapparelle e coperture in pvc non più utilizzabili, bidoni esausti di vernici e solventi, scatoloni vuoti, maxi sacchi dell’umido da dove spuntano confezioni di cibo scadute. Una vera e propria discarica a cielo aperto quella rinvenuta in località Gaglianvecchio, dove in realtà dovrebbe esserci una piccola isola ecologica. I cassonetti del giallo utilizzati per gettare di tutto, quelli del vetro e dell’umido lasciati aperti ma vuoti. Ovunque il libero abbandono di materiali anche pericolosi.

Ancona, discarica illegale all'Aspio. Tra i rifiuti documenti istituzionali

Il Comune di San Severino Marche condanna apertamente simili gesti, segno di inciviltà e mancanza assoluta di rispetto verso i cittadini che si attengono alle regole. L’episodio, subito segnalato all’autorità, è solo l’ultimo di una lunga serie che interessa le frazioni, le zone di campagna, ma anche il centro abitato. E i controlli, purtroppo, non possono arrivare ovunque vista la vastità del territorio settempedano.

Jesi, scarica rifiuti edili nel campo ma ci sono anche scontrini: incastrato

“Perseguiremo chi continua a ignorare le più elementari regole del vivere civile” - fanno sapere dall’Amministrazione comunale. Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha disposto verifiche per risalire agli autori dell’inqualificabile gesto: “Chiediamo la massima collaborazione da parte di tutti per evitare il ripetersi di simili azioni, ma anche di segnalare subito quanto possa aiutarci a individuare i responsabili di abbandoni indiscriminati che vanificano il nostro quotidiano impegnato a favore dell’ambiente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA