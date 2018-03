Coppia tampona le auto in coda: marito ferito, moglie soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO – Pomeriggio di paura a San Severino per un incidente grave accaduto intorno alle 15. Il luogo del sinistro è stato la trafficata arteria provinciale 361, in direzione di Passo di Treia. Un’auto era ferma, altre due si sono fermate poco dietro. Ma poi è sopraggiunta una Ford Ka che ha le ha tamponate.All’interno di questa due coniugi: il conducente, ferito in maniera non grave, che poco dopo è stato trasportato all’ospedale di Macerata in autoambulanza. Al suo fianco la consorte, di 73 anni, le cui condizioni sono apparse subito delicate, dato che nell’incidente ha battuto il capo. A preoccupare i sanitari è la sorte della donna rimasta ferita al capo, tanto che è stato ritenuto necessario l’utilizzo dell’eliambulanza per portarla all’ospedale di Torrette.