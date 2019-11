San Severino, nigeriano ferisce un carabiniere allo zigomo con un ombrello

Ultimo aggiornamento: 14:05

SAN SEVERINO - Ferisce un carabiniere al volto con un ombrello nella sera di. Arrestato un 23enne nigeriano. Il giovane era stato visto aggirarsi dalla stazione verso le strade del centro ed era stato avvicinato per un controllo. Alla richiesta dei militari, però, il 23enne prima ha fatto finta di non sentirli poi, per sottrarsi al controllo, ha scagliato il proprio ombrello contro i carabinieri ferendone uno allo zigomo, pochi centimetri più su e lo avrebbe colpito ad un occhio. Il giovane è finito agli arresti domiciliari in attesa di essere processato per direttissima, il militare, invece, al pronto soccorso dove i medici gli hanno riscontrato una contusione allo zigomo destro, giudicata guaribile in 10 giorni. Il colonnello Michele Roberti, comandante provinciale: «Sono 14 i militari che nel corso degli ultimi mesi hanno subito aggressioni e lesioni fisiche durante lo svolgimento di servizi di controllo del territorio. Purtroppo sono in aumento i casi di violenza ai danni di carabinieri che, va detto, nella reazione denotano grande professionalità, fermezza e lucidità, limitando l'uso della forza a vincere la resistenza opposta e ad impedire l'ulteriore protrarsi dell'attività illecita, senza mai eccedere, a dimostrazione della correttezza degli interventi».