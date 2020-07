L'autocarro perde il suo carico di orzo, l'autista lo recupera con scopa e carriola

SAN SEVERINO - Una serie di disagi alla circolazione stradale, si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri intorno nella frazione di Cesolo di San Severino Marche. Il problema è stato causato dal cedimento, durante la marcia, di una delle sponde laterali di un autocarro che ha perso parte del carico finita poi sulla sede stradale.

Il pesante mezzo, che trasportava orzo, ha subito arrestato la marcia e l’autotrasportatore che ne era alla guida si è dato da fare per tentare di recuperare, almeno in parte, la merce e rimediare all’incidente. Per fortuna tutto si è risolto in un tempo relativamente breve, grazie anche all’intervento di alcuni abitanti che si sono prestati per ripulire l’asfalto.

