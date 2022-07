Tragica caduta dal balcone del secondo piano, donna di 80 anni muore sul colpo

SAN SEVERINO - Tragedia a San Severino. Una donna di 80 anni è precipitata dal balcone del secondo piano della sua abitazione in via Aldo Moro ed è morta sul colpo. È accaduto questa mattina. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 di Macerata che non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco, i carabinieri di Tolentino e gli agenti della polizia locale.