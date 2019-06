Cade dopo il salto: lesioni alla colonna vertebrale per un centauro 55enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Oggi pomeriggio si è verificato un incidente al crossodromo di San Severino Marche. Erano all’incirca le 17 quando un pilota di 55 anni per cause in corso di accertamento è caduto dopo avere effettuato un salto con la sua due ruote. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Il medico ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza, a bordo della quale il 55enne è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’uomo a causa della caduta ha riportato un trauma alla colonna vertebrale ma non sarebbe in pericolo di vita.