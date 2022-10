SAN SEVERINO Tredici animali uccisi, tra pecore e agnelli. Quattro capi feriti. E due cani spariti. È la triste conta dei danni che ieri mattina si è trovato a fare - suo malgrado - Moreno Tartabini, titolare dell’azienda agricola e agriturismo Ponte dei canti in località Marciano, a San Severino. Nella notte tra martedì e ieri infatti la sua stalla è stata presa d’assalto da un branco di lupi che hanno fatto strage di animali.



«Abbiamo le stalle degli animali proprio di fronte all’agriturismo - racconta Tartabini -. Stamane (ieri) mio padre, come tutte le mattine è andato a dare da mangiare alle pecore e agli agnelli. Mentre si recava nella stalla ha visto nel campo le carcasse di pecore e agnelli. Subito ha capito che c’erano stati i lupi». Assalto che non è nuovo per l’azienda settempedana, dove un branco aveva fatto strage di animali anche diversi anni fa.

I precedenti



«L’ultima aggressione risale al 18 agosto 2019. In quel caso però gli animali erano stati lasciati all’esterno. Da quella volta abbiamo deciso di rimetterli in stalla. Ma a quanto pare non è bastata questa precauzione. La nostra stalla è chiusa su tre lati e su uno c’è la mangiatoia alta circa un metro e 80 centimetri. Evidentemente i lupi sono riusciti a scavalcare. Non è possibile. Non possiamo chiudere pecore e agnelli in quattro mura. Serve un intervento». Tartabini ha subito avvertito il servizio veterinario dell’Asur e i carabinieri Forestali. «Abbiamo trovato dieci carcasse di pecore, tra l’altro due stavano per partorire, e tre agnelli. Altri quattro capi sono rimasti feriti: il veterinario li ha curati ma probabilmente due non sopravviveranno. Poi sono spariti anche due dei nostri tre cani. Siamo choccati».



L’azienda ha quantificato più di mille euro di danni. Sono stanchi gli agricoltori che chiedono alle istituzioni di intervenire. «Non so cosa si possa fare ma debbono essere presi dei provvedimenti. Magari con delle trappole che non li uccidano ma che permettano alle autorità di portare queste bestie in boschi recintati da cui non possono uscire».