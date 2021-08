Paura nella notte, l'auto parcheggiata nel garage distrutta da un incendio

SAN SEVERINO - Paura nella notte a San Severino, dove un'auto parcheggiata dentro un garage è stata distrutta da un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti.

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera poco dopo le ore 20.00, in località Glorioso, nel Comune di San Severino Marche, per un incendio di un'autovettura parcheggiata in un garage privato. Sul posto le squadre di Camerino e Tolentino hanno spento l’incendio, che ha coinvolto e danneggiato anche il garage, e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

