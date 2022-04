Anziano cade nel fiume Potenza, recuperato e tratto in salvo dai vigili del fuoco

SAN SEVERINO - Allarme oggi pomeriiggio per un anziano caduto nel fiume Potenza. I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di San Severino Marche per soccorrerlo. Sul posto il personale dei vigili del fuoco proveniente da Tolentino e dalla sede centrale di Macerata che si è calato utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) per circa 20 metri sul greto del fiume portando l’anziano in salvo. La persona è poi stata recuperata e riportata sulla strada. Sono state recuperate anche alcune infermiere che, dalla casa di riposo che si trova nelle vicinanze, si erano calate nel fiume per soccorrere il malcapitato. Sul posto 118 e Polizia Stradale.

