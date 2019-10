San Severino, maltrattato dalla moglie. E' stato pure aggredito con un martello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Quando laviolenta è donna. Lei quando beveva diventava una furia. Aggressioni fisiche (anche con un martello) e verbali, poi una volta con una sega di legno a mano gli ferì un fianco, un’altra gli ha rotto il naso. Una 43enne di San Severino rinviata a giudizio per maltrattamenti in famiglia, lesioni e danneggiamento. Vittima delle aggressioni il marito, di un anno più giovane. È stato lui a dover chiedere aiuto all’autorità giudiziaria. La donna, difesa dall’avvocato Paola Guzzini, ha scelto di non richiedere riti alternativi. Il processo a suo carico si aprirà il prossimo 7 maggio.