SAN SEVERINO Ospedale di San Severino, dal 2002 il dottor Giovanni Pierandrei, settempedano di origine e di residenza, è il primario della unità operativa di Medicina interna. Formazione universitaria e specializzazione alla Università Cattolica di Roma e approdo a San Severino dopo le esperienze lavorative a Camerino e a Macerata.

I dettagli

Pierandrei parla inizialmente del reparto che dirige: «L’unità operativa di San Severino svolge attività di ricovero e attività ambulatoriali. L’attività di ricovero si svolge in reparti distinti: 21 letti ubicati al primo piano dell’ospedale sono riservati alla Medicina interna, 18 letti ubicati al terzo piano sono dedicati alla Lungodegenza che nel 2022 e nei primi mesi del 2023 è stata trasformata in Medicina Covid. Il numero dei ricovero medi in Medicina è di circa 700 l’anno, in Lungodegenza circa 180. Le attività ambulatoriali sono numerose e sono di Medicina interna, di Cardiologia, di Medicina vascolare, di Geriatria e di Medicina respiratoria. Facciamo consulenze per il distretto soprattutto nell’ambito delle demenze e dell’unità valutativa Alzheimer, abbiamo ambulatori dedicati allo scompenso cardiaco, alla insufficienza respiratoria in ossigeno terapia, alla gestione della terapia anticoagulante, un day service farmacologico. Le prestazioni ambulatoriali svolte nel 2023 sono state oltre settemila». Gli elementi di soddisfazione: «Gli oltre venti anni di direzione dell’unità operativa sono stati faticosi ma anche molto soddisfacenti sotto il profilo professionale e umano per avermi permesso di realizzare, con l’aiuto di tutti i miei collaboratori, la mia idea di Medicina interna basata su un approccio olistico al paziente orientata alla gestione complessiva e non settorializzata utilizzando principalmente le armi della valutazione clinica. Altra fonte di soddisfazione è stata la relazione costruita negli anni con i colleghi del territorio. Questa stretta collaborazione ha permesso anche l’attuarsi di una sorta di “prevenzione” intesa, ovviamente non come prevenzione primaria, ma prevenzione di complicanze e ricoveri. Negli anni abbiamo sviluppato nel nostro territorio un modello di Medicina di prossimità, un modello attualmente considerato vincente nella gestione della cronicità e da realizzare su larga scala per il futuro del sistema sanitario».

La situazione

La formazione dei giovani specialisti: «Credo che i giovani specialisti (internisti e geriatri) attualmente formati in ospedali con elevata tecnologia e presenza di molte specialistiche d’organo - dice Pierandrei -, una volta giunti in unità operative periferiche, abbiamo difficoltà a calarsi in queste realtà e spesso ne sono impauriti, solo più tardi riescono ad apprezzare la ricchezza, l’utilità e la bellezza della Medicina clinica, per cui è a mio avviso necessario che un periodo della formazione specialistica di internisti e geriatri venga delocalizzata dagli ospedali universitari ed effettuato in strutture più periferiche come la nostra».