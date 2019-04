Si schianta col parapendio: uomo soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LIBERATO - Un uomo è caduto con il parapendio; subito soccorso, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto ieri a San Liberato, intorno alle ore 12,30. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo stava decollando quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato a terra. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Il ferito, come detto, è stato trasportato all’ospedale di Torrette.