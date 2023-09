MACERATA Si è conclusa la Fiera di San Giuliano, controlli a tappeto per garantire la sicurezza di tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione. Intenso lavoro da parte degli agenti della polizia locale, in collaborazione con le altre forze dell’ordine e con le varie associazione del territorio che hanno garantito il regolare svolgimento dell’evento. Raffica di sanzioni e maxi multe, oltre 300 gli ambulanti controllati. I militari del Nil dell’Ispettorato territoriale di Macerata insieme agli agenti della polizia locale hanno eseguito controlli a tappeto alle varie attività commerciali presenti alla Fiera.



Le ispezioni



Cinque le aziende ispezionate, che si occupavano della vendita i prodotti per la casa e per la pulizia oltre a vari articoli di pelletteria. Sei i lavoratori sorpresi in nero, accertate anche violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare la mancata redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rssp), la mancata nomina del medico competente e la mancata informazione ai lavoratori sui rischi presenti. Sospesa l’attività per cinque imprese e denunciati i tre rappresentanti legale di altrettante aziende finite nel mirino dei controlli. Contestate, complessivamente, violazioni amministrati per un totale di 28.300 euro e ammende per un totale di 185.278,76 euro. Nel corso dei due giorni di controlli sanzionata nella giornata di giovedì una azienda che esercitava senza autorizzazione: multa da 5mila euro e sequestro della merce e delle attrezzature. Sanzione di mille euro nei confronti di chi non esponeva regolarmente i prezzi, sulla base della legge regionale sul commercio. «Un plauso al Comune per le attività condotte sia per la manifestazione stessa che per l’apparato di sicurezza, come la chiusura delle vie, il collocamento delle barriere anti-intrusione e agli operatori che hanno messo in atto questo programma di sicurezza – ha detto il comandante della polizia locale, Danilo Doria -. Un ringraziamento all’ingegnere Margione e ai gruppi delle associazioni che hanno svolto, secondo le loro competenze, una azione di sicurezza. Tutto questo apparato ha permesso di dare all’evento uno standard qualitativo di sicurezza particolarmente alto e ha garantito l’incolumità delle migliaia di persone presenti. Un ringraziamento anche alla Pro Loco di Macerata, nella persona di Luciano Cartechini insieme a tutti i suoi validi collaboratori, per le serate musicali con migliaia di ragazzi e di famiglie. Un San Giuliano che dopo il Covid e dopo il maltempo ha visto la presenza di tantissime persone, venute anche da fuori, che hanno condiviso momenti di serenità e gioia. Si è data una bellissima immagine della città, con un bel clima. Apprezzato anche il lavoro degli agenti della polizia locale: è stato bello vedere la vicinanza dei cittadini, e in particolare dei bambini che hanno voluto scattare una foto con la moto della polizia. Le attività di ripristino della viabilità e della pulizia delle strade da parte del Cosmari si sono concluse alle 2 di notte».



L’allerta



Verso quell’ora la polizia locale è stata allerta per un intervento in piazza. Un trentunenne domiciliato a Tolentino, in stato di alterazione, stava creando scompiglio tra i presenti. È stato denunciato per non aver dato le sue generalità e per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta e per aver bestemmiato. «Non è questo episodio a rovinare la bellezza di questo evento – ha concluso Doria -. Ringrazio tutta la comunità maceratese per essersi saputa divertire, partecipando numerosa a tutti gli eventi, senza che ci siano stati problemi particolari».